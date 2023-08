L'équipe indonésienne s’entraîne à Vinh Phuc. Photo: VNA L'équipe indonésienne s’entraîne à Vinh Phuc. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le tournoi de volleyball féminin d'Asie du Sud-Est a débuté le 3 août dans la province septentrionale de Vinh Phuc, avec la participation d'équipes nationales d'Indonésie, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam.Le directeur du Service provincial du tourisme, des sports et de la culture, Bui Hong Do, qui est également à la tête du conseil d'organisation du tournoi, a affirmé que la province avait préparé les meilleures conditions pour l'événement en termes d'installations, d'hébergement, de lieux d'entraînement et de compétition pour assurer son succès.