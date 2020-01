La ville de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie.



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Santé, la maladie respiratoire aiguë grave provoquée par une nouvelle souche de virus Corona se déroule très compliquée.

Au 21 janvier 2020, la Chine a signalé 225 cas, dont 4 décès. Le pays a signalé des malades à Pékin, Guangdong et certains cadres de santé sont infectés. De plus, la Thaïlande et le Japon ont confirmé chacun leur première personne contaminée qui sont venu et retourné de la ville chinoise de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie.

Au Vietnam, aucun cas n'a été enregistré mais le risque de pénétration de la maladie est évident, surtout durant la période du Nouvel an lunaire, avec une énorme augmentation des voyages entre les régions et entre les pays et aussi avec le temps hivernal qui est très favorable au développement du virus.

Face à cette situation, le 22 janvier 2020, le ministère de la Santé a publié la directive No03 / CT-BYT sur le renforcement des mesures de prévention et de lutte contre cette maladie.

Le ministère de la Santé demande aux organes compétents de mettre à jour régulièrement les informations données par l'Organisation mondiale de la santé, synthétiser la situation épidémique du pays et dans le monde, faire régulièrement rapport pour soumettre aux dirigeants du ministère de la Santé, au gouvernement et aux organes concernés.



Les unités de santé doivent renforcer la surveillance des maladies à la frontière, notamment en organisant une surveillance étroite avec des moniteurs de température corporelle à distance et en observant l'état de santé des passagers en provenance de Wuhan en Chine, notamment. Il faut détecter précocement les cas contaminés, les isoler et les traiter rapidement.

Il faut bien préparer des produits chimiques désinfectants, du matériel et des fournitures spécialisés, et aussi des équipes prêtes à réagir rapidement pour aider les localités touchées, soigner les malades pour éviter une propagation de la maladie. -VNA