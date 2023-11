Lors de l'entretien. Photo : VNA

Dien Bien (VNA) – Une délégation des gardes-frontières de la province de Dien Bien (Vietnam), dirigée par le colonel Phan Van Hoa, commandant en chef des gardes-frontières provinciaux, s'est entretenue avec une délégation du département provincial de la sécurité de Luang Prabang (Laos) dirigée par le général de division Tuxong Patchay, directeur dudit département.Les deux parties ont convenu qu'elles continueraient à se coordonner et à appliquer strictement les dispositions des documents juridiques sur les frontières et les portes frontalières de la partie continentale du Vietnam et du Laos signés par les deux gouvernements ; de se coordonner étroitement pour garantir la sécurité politique, l’ordre social et la sûreté dans les zones frontalières ; de gérer et contrôler strictement les personnes, les véhicules et les marchandises qui franchissent les portes frontalières ; de créer des conditions favorables au passage des frontières et à l’écoulement des marchandises ; de détecter rapidement les contrevenants à la loi et de coordonner le traitement conformément aux réglementations légales de chaque partie...Dien Bien et Luang Prabang se concentrent sur la coordination dans la sensibilisation des habitants des zones frontalières sur les complots et méthodes d'opération des forces hostiles tirant profit des questions ethniques et religieuses, afin qu'ils puissent accroître leur vigilance, ne pas se laisser corrompre et participer à des activités criminelles.Les deux parties renforceront les activités d'échange et de jumelage entre unités, villages et communes le long de la frontière...Elles se sont informées de la situation et des résultats de la coordination dans la gestion des postes frontaliers, du contrôle de l'immigration, de l'import-export, de la lutte contre la criminalité.Depuis le début de l’année, les deux parties ont échangé des informations et renvoyé 25 citoyens qui ont violé les réglementations frontalières et résidé illégalement, et créé des conditions favorables au déplacement des gens, des véhicules et à l'écoulement des marchandises à travers la frontière.