Vientiane (VNA) – La 28e réunion annuelle des deux délégations chargées des questions frontalières Vietnam-Laos a eu lieu le 10 décembre dans la capitale laotienne.



La délégation vietnamienne était conduite par Le Hoai Trung, vice-ministre des Affaires étrangères, chef du Comité national des frontières du ministère des Affaires étrangères. La délégation laotienne par Saleumxay Kommasith, ministre des Affaires étrangères, président du Comité frontalier Laos-Vietnam.



La réunion a permis d’évaluer la coopération bilatérale dans l’application des conventions frontalières en 2018. Les deux parties ont constaté que la sécurité politique et l’ordre social avaient continué d’être garantis dans les zones frontalières, que les organes compétents des deux pays avaient soutenu le développement de ces zones sur tous les aspects.



Pour 2019, les deux parties ont convenu de continuer de collaborer pour appliquer au mieux les conventions bilatérales. Elles ont décidé d’organiser avant le 2e trimestre 2019 une conférence-bilan consacrée à l’application à titre expérimental du modèle « Un guichet, un arrêt » au poste frontalier international Lao Bao (province vietnamienne de Quang Tri) – Densavan (province laotienne de Savannakhet).



Les deux parties ont en outre avancé diverses mesures pour accélérer la densification et la réhabilitation des bornes frontalières Vietnam-Laos.



Le Hoai Trung et Saleumxay Kommasith ont signé le procès-verbal de la réunion. La prochaine réunion annuelle sera organisée au Vietnam au début du 4e trimestre 2019. -VNA