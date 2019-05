Le vice-ministre de la Défense Nguyen Chi Vinh. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) – Une haute délégation du ministère vietnamien de la Défense conduite par son vice-ministre Nguyen Chi Vinh a participé à la réunion des chefs de la Défense de l’Union européenne (UE) tenue du 19 au 22 mai à Bruxelles, sur invitation du général italien Claudio Graziano, président du Comité militaire de l’UE.

La délégation vietnamienne a assisté aux débats sur les missions d'entraînement hors combat et l’initiative "Ciel unique européen". Le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a affirmé que le Vietnam appréciait la position et le rôle de l’UE, ainsi que la coopération entre le Vietnam et l’UE dans la défense. Il a partagé des expériences vietnamiennes en matière de formation et d’entraînement d’officiers pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.

S’agissant des orientations de coopération dans les temps à venir, le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a souligné que le Vietnam et l’UE devraient achever rapidement les négociations et la signature d’un accord concernant la participation de Hanoï aux activités de gestion de crise de l’UE. Cela permettrait de créer un cadre pour le processus de coopération, l’échange et le partage d’expériences dans divers domaines, notamment les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

A cette occasion, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a eu une séance de travail avec le général italien Claudio Graziano, président du Comité militaire de l’UE.

Appréciant la présence du Vietnam à la réunion, le général Claudio Graziano a affirmé la volonté de poursuivre le renforcement de la coopération avec le Vietnam en matière de défense, ce contribuant à élever la position de l'UE, en particulier dans la région Asie-Pacifique.

Le président du Comité militaire de l’UE a déclaré vouloir accorder plus d’assistances au Vietnam s’agissant de l’entraînement, notamment dans les domaines du maintien de la paix et de la formation en langues étrangères. Le général Claudio Graziano a en outre souhaité voir le Vietnam échanger ses expériences avec les pays membres de l’UE dans le maintien de la paix.

De son côté, le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a déclaré souhaiter promouvoir la coopération en matière de défense avec l'UE en fonction de capacités et de besoins des deux parties, en mettant l’accent sur la formation de personnel et le maintien de la paix.

Les deux parties ont convenu de charger les organes compétents la tâche d’œuvrer pour parvenir à un consensus en matière de questions techniques pour la signature prochaine d’un protocole d’accord sur la coopération Vietnam – UE dans la défense.

En marge de la conférence, la délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec des organes de l'UE et des chefs de la Défense de certains pays sur les orientations futures de coopération et la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. -VNA