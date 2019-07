Cérémonie de signature de coopération stratégique entre Tiki et Fahasa.com, le 1er juillet à hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Fahasa.com est désormais relayé sur la plateforme commerciale électronique Tiki depuis le 21 juin. Ce fait ajoute ainsi plus de 30.000 titres à Tiki. Ce choix continuera d’augmenter dans un proche avenir jusqu’à une centaine de milliers de produits, ce qui contribuera à donner aux lecteurs une vaste palette de titres de qualité.



Fahasa est une marque de premier plan dans l’industrie du livre vietnamienne. Fahasa.com est l’un des principaux sites de commerce électronique vietnamien de livres. La mise en œuvre d'une coopération stratégique avec Tiki contribue à apporter de plus en plus de livres et de produits culturels à plus de 95 millions de Vietnamiens dans tout le pays.



Ce partenariat stratégique aide Tiki et Fahasa.com à maximiser la mise en vente de produits diversifiés et de qualité.



"J'ai vu beaucoup de livres achetés par les maisons d’édition, sans réelle chance de les mettre sur les étagères des foyers parce qu’il n'y a pas de canal de distribution garanti et suffisamment de données pour croire qu'il s'agira d'un produit à succès. Cette coopération entre nous offrira une opportunité de promouvoir les produits intellectuels, contribuant à enrichir le réflexe de la lecture dans le pays", a déclaré Trân Ngoc Thai Son, fondateur et président du conseil d'administration de Tiki.



Pham Minh Thuân, président du conseil d'administration et directeur général de Fahasa, a complété: "Grâce à nos capacités opérationnelles et le soutien de plus de 100 librairies et notre nouvelle collaboration avec la prestigieuse plate-forme de commerce électronique Tiki, nous nous engageons à renforcer les quantités mais surtout la qualité de nos produits. Nos délais de livraison en seront encore plus renforcés".



Pour marquer le coup, les deux partenaires offriront des réductions pouvant aller jusqu'à - 60% entre le 15 et le 28 juillet pour une commande sur le lien Fahasa.com relayé par Tiki.-CVN/VNA