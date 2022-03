La cérémonie de signature d'un accord de coopération entre la VNA et la province de Phu Tho. Photo : VNA

Phu Tho (VNA) - L'Agence vietnamienne d’information (VNA) et le Comité populaire de la province de Phu Tho (Nord) ont signé le 31 mars dans la ville de Viet Tri un accord de coopération bilatérale en matière de communication pour la période 2022-2025, en présence de la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang et du président du Comité populaire provincial Bui Van Quang.

En vertu de l'accord, la VNA et Phu Tho coopèrent pour fournir des informations bilatérales afin de diffuser et de vulgariser, sur tous les types d'informations de la VNA, les directives et les politiques ; la situation socio-économique et culturelle ; les potentiels, avantages ; l’environnement de l’investissement ; le travail de l’édification du Parti ; l’amélioration de l'environnement de l’investissements et des affaires de la province de Phu Tho. Les deux parties renforcent la coordination pour orienter l'information et l'opinion publique ; soutenir le leadership, la direction, la gestion et l'administration des dirigeants locaux.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a espéré que la province de Phu Tho ainsi que d’autres organes provinciales fourniront de manière proactive des informations officielles et opportunes à la représentation de la VNA à Phu Tho, en particulier les questions sensibles pour que la VNA puissent propager, diriger l'opinion publique et réfuter de fausses informations. Elle a demandé à la province de continuer à créer des conditions favorables pour que les reporters de la VNA travaillent dans la province, conformément à la loi.

Dans l’immédiat, les deux parties se concentrent sur l’information sur SEA Game 31, la Fête de commémoration des rois Hung, légendaires fondateurs du pays, a-t-elle précisé.

Le président du Comité populaire provincial de Phu Tho, Bui Van Quang, a affirmé que la province créerait toutes les conditions pour que les reporters de la VNA accèdent et exploitent les informations, et bénéficient d’un environnement de travail le plus favorable. Les dirigeants de la province de Phu Tho ont souhaité que la VNA accompagne la province pour mener à bien le travail de communication ; coordonner avec la localité pour réfuter les informations inexactes. - VNA