Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, rencontre le personnel de la Banque Coopérative du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a rendu visite et rencontré le personnel de la Banque Coopérative du Vietnam (Co-opBank), le 15 février, premier jour de travail après les vacances du Nouvel An lunaire 2024, à Hanoï.

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du Comité permanent de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue a présenté ses vœux de bonne année à tous les fonctionnaires, employés et travailleurs de la Banque Coopérative du Vietnam, sans oublier de saluer les contributions significatives du secteur bancaire en général et de la Banque coopérative du Vietnam ( Co-opBank ) en particulier à réalisations nationales en 2023.

La Banque Coopérative du Vietnam, anciennement connue sous le nom de Fonds central de crédit populaire, a été créée en 1993. L'année dernière, Co-opBank a servi près de 1.200 fonds de crédit populaires avec un actif total de 181,73 milliards de dongs (7,43 milliards de dollars) et un capital social de 6,99 milliards de dongs, couvrant 57 des 63 villes et provinces du pays, avec plus de 1,7 million de membres.

En 2024, il a demandé au secteur bancaire de renforcer sa capacité d'analyse et de prévision, de suivre de près l'évolution de la situation économique, des prix, de l'inflation dans le monde et dans la région, en particulier l'évolution des prix de l'énergie, afin de planifier et de mettre en œuvre une politique monétaire appropriée ; d'assurer un équilibre harmonieux entre la réduction des taux d'intérêt et la stabilisation des taux de change.

Quant à la Banque Coopérative du Vietnam, Vuong Dinh Huê a exhorté cet institution financière, tous ses dirigeants, ses employés et ses travailleurs à continuer de se développer, à promouvoir les résultats obtenus récemment, à améliorer davantage l'efficacité et à accomplir de manière excellente les tâches politiques assignées conformément aux directives et aux politiques du Parti. -VNA