Hanoï (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Thaïlande et le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen a organisé dimanche 26 février une rencontre avec le comité exécutif de l’Association des Vietnamiens en Thaïlande.

Le consul général Chu Duc Dung s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA



Cette rencontre a été une bonne occasion pour les organes de représentation du Vietnam en Thaïlande de se renseigner sur les aspirations de la communauté vietnamienne dans ce pays et de proposer des mesures de soutien en sa faveur, contribuant au développement de l’Association des Vietnamiens en Thaïlande et ses branches, a déclaré l’ambassadeur Phan Chi Thành.Il a affirmé que des organes de représentation aideraient les Vietnamiens en Thaïlande à construire des centres culturels, organiser des activités communautaires ainsi que promouvoir l’enseignement et l’apprentissage de la langue vietnamienne.Le consul général Chu Duc Dung a suggéré à l’Association de proposer des orientations afin de promouvoir la solidarité au sein de la communauté vietnamienne, d’encourager la participation des jeunes à ses activités ainsi que de renforcer la sensibilisation de ceux-ci à l’histoire et la culture de leur pays d’origine.De leur côté, des responsables de l’Association des Vietnamiens en Thaïlande ont informé des plans en 2023, dont des activités en l’honneur de son 10e anniversaire. -VNA