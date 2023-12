Hanoï (VNA) - Le Parquet populaire suprême du Vietnam a organisé le 6 décembre à Hanoï la 13e Conférence des procureurs généraux ASEAN - Chine sur le thème « Renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité de haute technologie et la criminalité transnationale ».L’événement a été honoré par la présence du président Vo Van Thuong, chef du Comité directeur central de la réforme judiciaire.À l’issue de la conférence, une déclaration commune a été signée, unifiant la prise de conscience et l'action pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité de haute technologie et la criminalité transnationale.La déclaration commune reconnaît que la criminalité transnationale, en particulier la criminalité de haute technologie, pose des défis à la sécurité des pays membres de l'ASEAN et de la Chine et souligne aussi le maintien de la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, y compris la criminalité technologique, sur la base des principes d'égalité, de confiance mutuelle et d'avantages mutuels, conformément au droit national et international.La déclaration commune a mis l'accent sur le renforcement de la formation et de l'échange d'experts entre les Parquets et les Bureaux des procureurs des pays membres de l'ASEAN et de la Chine pour mettre à jour les connaissances sur les nouveaux types de criminalité et les méthodes de lutte contre ceux-ci, en partageant les meilleures pratiques en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale, en particulier la criminalité de haute technologie...S'exprimant à la fin de la conférence, le président du Parquet populaire suprême du Vietnam, Le Minh Tri, a souligné : “La conférence reconnaît que le clé du succès de la lutte contre la criminalité de haute technologie et la criminalité transnationale réside dans l'augmentation du partage, de la coordination et de la coopération étroite entre les services chargés de l'application de la loi des pays du monde”.La conférence a également convenu du contenu directionnel dans les activités de coopération entre l'ASEAN et la Chine dans les temps à venir afin de répondre aux exigences de prévention et de lutte contre la criminalité, a-t-il précisé. - VNA