Congrès sur la création de l'Union des Vietnamiens en Allemagne

Un congrès sur la création de l'Union des Vietnamiens en Allemagne a eu lieu le 3 décembre à Berlin, réunissant plus de 300 délégués représentant plus de 80 organisations et associations vietnamiennes et intellectuels résidant et travaillant dans les 16 Länder de l'Allemagne.