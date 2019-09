Le 4e congrès national (mandat 2019-2024) de l'Association d'amitié Vietnam-Biélorussie s'est tenu le 25 septembre à Hanoï. Photo: VNA Le 4e congrès national (mandat 2019-2024) de l'Association d'amitié Vietnam-Biélorussie s'est tenu le 25 septembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Biélorussie a organisé le 25 septembre à Hanoï son 4e congrès national (mandat 2019-2024).

Cet événement a eu lieu en présence de la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam Nguyen Phuong Nga, du premier secrétaire de l'ambassade de Biélorussie au Vietnam Roman Lipay, ainsi que de représentants de différentes organisations internationales à Hanoï.

Le congrès a élu un nouveau comité exécutif composé de 27 membres et dirigé par Nguyen Tuan Phong, vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).

La Présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam Nguyen Phuong Nga (gauche), le vice-Premier ministre biélorusse Igor Lyashenko (centre) et le vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV Nguyen Tuan Phong (droite). Photo: VNA

Pendant le dernier mandat, l’Association d'amitié Vietnam-Biélorussie a organisé diverses réunions et des échanges entre habitants des deux pays, contribuant à promouvoir les relations bilatérales.

L’association a aidé de nombreuses délégations biélorusses lors de leurs visites au Vietnam pour rechercher des opportunités de coopération, tout en maintenant des relations étroites avec l'Association d'amitié Biélorussie-Vietnam.

Les délégués ont été unanimes sur la nécessité de renouveler et améliorer l'efficacité des activités de l’Association d’amitié Vietnam-Biélorussie dans le nouveau mandat pour obtenir des résultats concrets en termes de diplomatie populaire.

S'adressant au congrès, Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a salué les réalisations enregistrées par l'association ces dernières années.

Elle a mis en exergue l'amitié traditionnelle et la coopération à long terme et multiforme entre le Vietnam et la Biélorussie, et a exhorté l'association à renforcer sa coopération avec ses partenaires, en particulier l'Association d'amitié Biélorussie-Vietnam. -VNA