Photo souvenir des délégués lors de la conférence-bilan de l'Association des Vietnamiens en Russie. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Une conférence destinée à faire le bilan des activités de l'Association des Vietnamiens en Russie pendant la période 2015-2017 et à définir ses orientations en 2018 et les années suivantes a eu lieu vendredi au siège de l'ambassade du Vietnam en Russie.

L'événement a vu la présence du vice-ministre des Affaires étrangères Vu Hong Nam, également président du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, et de l'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh.

L'ambassadeur Ngo Duc Manh a salué les efforts et les contributions actives de l'association dans la stabilisation de la vie des Viet kieu et les activités s'orientant vers leur pays natal, contribuant au renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Concernant les orientations pour les prochaines années, les délégués ont proposé à l'association de renforcer auprès des Viet kieu les activités d'informations sur la loi russe et les changements des conditions d'affaires en Russie, d'accélérer l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien et de la culture vietnamienne en faveur de leurs enfants, de participer aux activités de conseil en faveur des entreprises et individus souhaitant étudier ou investir en Russie.

Ils ont affirmé la nécessité d'organiser des séminaires, d'établir des jumelages entre localités et de profiter du soutien des autorités du pays d'accueil. -VNA