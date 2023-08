Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 2 août une conférence en ligne et en présentiel pour évaluer la mise en œuvre de la résolution No 33/NQ-CP du 11 mars 2023 du gouvernement et proposer des solutions pour lever les difficultés du marché immobilier.

Pham Minh Chinh a souligné que ces dernières années, malgré de nombreuses difficultés et défis dus aux impacts externes et internes, la situation socio-économique au cours des sept premiers mois de 2023 de l'ensemble du pays avait continué à enregistrer des signes positives. La macro-économie restait stable, l'inflation avait tendance à diminuer progressivement, les grands équilibres ont été assurés, les activités de production et commerciales se sont progressivement améliorées. La dette publique, la dette du gouvernement et le déficit budgétaire ont été maîtrisés. Alors, le secteur immobilier a considérablement contribué à ces résultats.



Selon le chef du gouvernement, l'immobilier et le marché immobilier jouent un rôle important dans l'économie, affectant directement et largement les gens, les entreprises, la croissance et le développement économiques du pays. Après la promulgation de la résolution No 33/NQ-CP, de nombreux mécanismes et politiques ont aussi été publiés pour éliminer rapidement les obstacles et les difficultés du marché immobilier, outre d’autres politiques spécifiques concernant la banque, le crédit, l'investissement. Le marché immobilier a en effet montré des signes positifs de reprise.

La conférence pour lever les difficultés et les obstacles du marché immobilier. Photo : VNA



Cependant, le marché immobilier montre toujours des signes instables, la reprise reste encore lente, les entreprises immobilières font toujours face à de nombreuses difficultés. Les insuffisances et les problèmes des marchés des obligations d'entreprise et de l'immobilier n'ont pas été résolus de manière fondamentale, durable et efficace.

Lors de la conférence, les délégués ont analysé et évalué la mise en œuvre de la résolution No 33/NQ-CP du gouvernement et le marché immobilier actuel ; analysé attentivement les causes pour donner des tâches et des solutions pour lever les difficultés, promouvoir le marché immobilier, assurer la faisabilité, conformément aux orientations du Parti, aux politiques et aux lois de l'État et à l’économie de marché. -VNA