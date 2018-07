Le président Tran Dai Quang lors de la conférence nationale pour les personnes méritantes 2018 à Ba Ria-Vung Tau. Photo : VNA



Ba Ria–Vung Tau (VNA) – Une conférence a eu lieu le 19 juillet dans la ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), afin de rende hommage aux personnes méritantes exemplaires du pays en 2018. Le président Tran Dai Quang était présent.

Cette conférence nationale a été organisée par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le journal Nhan Dan (Peuple), les ministères de la Défense et de la Sécurité publique, le Comité populaire de Ba Ria-Vung Tau, en l’honneur de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Lors de l’événement, le président Tran Dai Quang a réaffirmé la profonde reconnaissance du Parti, de l’Etat et du peuple à l’égard des invalides, des militaires malades, des proches des morts pour la Patrie et des personnes ayant contribué à la Révolution vietnamienne. Il a souligné que le Parti et l’Etat accordaient toujours un grand intérêt aux soins des personnes méritantes. Outre les politiques préférentielles de l’Etat, de nombreuses campagnes ont été, sont et seront organisées pour prendre soin des personnes méritantes.

Le chef de l’Etat a demandé aux organisations du Parti, aux administrations locales, aux sections du Front de la Patrie du Vietnam de tous échelons, ainsi qu’aux organisations politiques et sociales, de considérer les soins des personnes méritantes et l’application des politiques en leur faveur comme un devoir, un travail quotidien et à long terme. Cela contribuera à la consolidation du grand bloc d’union nationale et au renforcement de la confiance des habitants en le Parti et l’Etat.

Tran Dai Quang a insisté sur la nécessité d’assister les personnes méritantes et leurs familles de sorte qu’elles ne figurent pas parmi les foyers défavorisés. Il est aussi important d’accorder la priorité au soin des Mères héroïnes, à la formation professionnelle, la création d’emplois et à l’assistance des familles en difficulté.

« Le Parti, l’Etat et les Vietnamiens gardent toujours en leur mémoire les sacrifices et les grandes contributions des générations précédentes, des Morts pour la Patrie, des invalides, des militaires malades, des personnes ayant contribué à la Révolution vietnamienne et leurs familles », a déclaré Tran Dai Quang, appelant les Vietnamiens à accélérer le Renouveau, l’industrialisation et la modernisation du pays, ainsi que l’intégration internationale, afin de défendre fermement les acquis révolutionnaires. -VNA