Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et des délégués visitent un espace d'exposition de produits locaux. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a organisé le 18 décembre la 21e conférence des Services des Affaires étrangères locaux, placée sous le thème «Promouvoir le rôle pionnier de la diplomatie au service du développement durable des localités».



Dans son discours d’ouverture, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a déclaré que les réalisations du secteur diplomatique étaient dues partiellement aux contributions importantes des Services des Affaires étrangères locaux.



Le ministre a notamment insisté sur leurs contributions à la consolidation des frontières de paix, d’amitié, de coopération et de développement. En matière de diplomatie économique, selon lui, au cours des trois dernières années, les localités ont signé 422 accords de coopération avec des partenaires internationaux. S’agissant de la diplomatie culturelle, 13 patrimoines ont été reconnus par l'UNESCO au cours des trois3 dernières années et de nombreux autres documents patrimoniaux sont en cours d'examen par l'UNESCO. Les liens entre les localités et la diaspora à l’étranger est de plus en plus étroite, au service du développement local.



Afin de promouvoir le rôle pionnier des Service des Affaires étrangères au service du développement durable des localités, le ministre Bui Thanh Son a proposé de mettre en œuvre minutieusement les résolutions, conclusions et directives sur les affaires étrangères publiées par le Comité central du Parti, le Bureau politique, le Secrétariat et le gouvernement depuis le début du 13e mandat.



Il a insisté sur la nécessité de continuer à promouvoir la diplomatie locale de manière synchrone, efficace et créative, dans laquelle la diplomatie économique constitue une tâche centrale et fondamentale.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a en outre souligné l’importance de l’amélioration de la qualité, des compétences du personnel travaillant dans ce secteur dans les localités...-VNA