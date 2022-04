Photo: Langsontv.vn

Hanoï (VNA le 17 avril) - La finale du concours "Mélodies de la jeunesse" 2022 a été organisée samedi soir 16 avril à l'Université de l'Amitié des Peuples de Russie (RUDN) dans la capitale russe Moscou.

Il s'agit de la première grande activité de la jeunesse vietnamienne en Russie après plus de deux ans de suspension de plusieurs événements due à la pandémie de COVID-19.

Cet événement visait à célébrer le 91e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (26 mars 1931), le 47e de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, et les 72 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie.

Étaient présents des représentants de RUDN, de la permanence du Comité du Parti communiste du Vietnam en Russie, de l'ambassade du Vietnam en Russie, de l'Association des Vietnamiens en Russie, ainsi qu'un grand nombre d’étudiants vietnamiens faisant des études dans des universités de Moscou.

Le concours "Mélodies de la jeunesse" 2022 a duré plus d'un mois avec la participation d'étudiants vietnamiens dans l’ensemble de la Russie. Parmi plus de 50 candidatures, le jury a sélectionné 16 meilleures performances à présenter lors de la dernière soirée.

Les œuvres de danse et de chant interprétées lors de la finale illusttrent l’amour pour le pays et le peuple vietnamien, ainsi que l'esprit créatif, l'enthousiasme et l'aspiration des jeunes vietnamiens en Russie.-VNA