Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Suite aux succès de la première édition en 2021, le concert «Pour Hanoï, une ville agréable à vivre» a été organisé le 14 août dans la capitale vietnamienne avec la participation de nombreux artistes et des chorales SamSung Harmony Thai Nguyên et Diversité.



Organisé au Complexe numéro un, qui est une ancienne usine rénovée et transformée en un espace multifonctionnel, ce programme artistique a pour objectif de valoriser et d’enrichir les espaces culturels publics de la capitale.



Il s’agit de la deuxième fois que la chorale SamSung Harmony Thai Nguyên, composée d’employés de la société Samsung Thai Nguyên, participe à ce concert. L’idée était de sensibiliser les Hanoïens à préserver les espaces publics, l’environnement naturel et les patrimoines exceptionnels de la capitale, mais aussi d’honorer la chorale des employés.



«Auparavant, nous ne chantions que dans des auditoriums comme ceux de l’Opéra de Hanoï ou de l’Académie nationale de la musique du Vietnam. Cette fois, nous sommes très heureux de chanter dans un espace ouvert comme celui-ci, pour être plus proche du public. Hanoï a besoin de plus d’espaces publics culturels et de divertissement», nous dit Vu Ngoc Son, chef de la chorale Samsung Harmony Thai Nguyên.



«C’est la première fois que je chante devant le public dans un espace ouvert comme celui-ci. Je me sens très motivé et excité. Je me sens également très heureux d’avoir contribué à diffuser le message de ce programme artistique qui appelle les habitants de la capitale à protéger leur environnement de vie et à faire de Hanoï une ville agréable à vivre», indique Nguyên Thanh Hai, l’un de ses membres.



Comme son nom l’indique, la chorale «Diversité» comprend des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées, la communauté LGBT et des minorités ethniques. Malgré leurs différences, ils partagent tous la même passion pour la musique et surtout l’amour pour Hanoï.



«C’est la deuxième fois que notre chorale participe à ce concert pour contribuer à sensibiliser le public à la préservation des espaces publics de Hanoï. Si toutes les anciennes usines sont déplacées et remplacées par des appartements et des centres commerciaux, notre capitale deviendra étouffante. Nous espérons que Hanoï aura davantage d’espaces publics, comme le complexe numéro un pour que les jeunes», nous dit Lê Giao Tiên, membre de la chorale.



Outre l’interprétation des chorales, l’Artiste du Peuple Thê Dân a joué des airs folkloriques au dàn nhi (viole à deux cordes), contribuant ainsi à diversifier les couleurs musicales du concert.



“On pense souvent que les concerts ont généralement lieu dans des auditoriums. Mais nous voulions organiser ce concert dans un espace ouvert pour créer plus d’interaction et de proximité entre l’artiste et le public. De plus, via l’organisation de ce programme dans un endroit qui est passé d’une ancienne usine à un espace créatif, nous voulons faire passer le message que pour faire de Hanoï une ville agréable à vivre, il faut avoir davantage d’espaces comme celle-ci. La transformation d’anciennes usines en espaces créatifs est une bonne décision, permettant non seulement de créer de nouveaux espaces créatifs, mais aussi de promouvoir une nouvelle économie créative», fait savoir Lê Quang Binh, coordinateur du réseau «Pour Hanoï, une ville agréable à vivre».



Pour les spectateurs, et notamment les jeunes, ce concert aura été particulièrement enrichissant.



«Je n’ai jamais entendu une si belle chorale. Ce concert a été une surprise pour nous, car au départ, nous étions venus ici pour jouer. Les artistes chantent très bien», dit Hà Vy, une habitante de l’arrondissement de Hai Bà Trung.



«Cet ancien espace a été rénové et l’aménagement est superbe. Je veux y amener mes enfants pour qu’ils puissent participer aux activités. J’ai beaucoup aimé ce concert. Les chansons que les artistes ont interprétées évoquent mes souvenirs d’enfance, notamment ceux liés à la Fête de la mi-automne», déclare Dang Thi Quynh, de l’arrondissement Nam Tu Liêm.



La musique a contribué à rapprocher les gens, mais aussi à les appeler à protéger et à enrichir les espaces culturels et architecturaux de Hanoï. Ces espaces publics sont des lieux propices pour se rencontrer, organiser des activités communautaires, permettant ainsi aux Hanoïens de mieux comprendre et d’aimer leur ville.-VOV/VNA