Colloque international sur le développement de la ville intelligente à Ho Chi Minh-Ville. Photo: voh.com.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un colloque international intitulé "Hô Chi Minh-Ville dans le réseau des villes intelligentes de l'ASEAN : opportunités et défis" s'est tenu à Ho Chi Minh-Ville.



Le recteur de l'Université des sciences sociales et humaines de Ho Chi Minh Ville, Ngo Thi Phuong Lan, a déclaré que l'engagement pris par les pays membres de l'ASEAN sur l’édification d’un réseau de villes intelligentes dans la région avait été adopté lors du 32e sommet de l'ASEAN tenu en avril 2018 à Singapour.



Elle a ajouté que Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang ont rejoint le réseau de 26 villes intelligentes régionales. Ce réseau coopérera pour l’édification de villes intelligentes et durables.

Les rapports présentés lors de l'événement ont abordé le développement de la ville intelligente de Ho Chi Minh-Ville sous ses aspects socio-économiques, culturels et techniques et environnementaux.



Les participants ont également discuté des enseignements, de l’expérience des pays de l’ASEAN et d’autres pays étrangers. Ils ont souligné la nécessité de concevoir une feuille de route appropriée pour préserver les caractéristiques de la ville.



Selon Mme docteur Vu Thi Mai Oanh, l’Académie du cadre de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que l'application des technologies, l'utilisation des techniques numériques, ... dans la gestion des villes intelligentes était inévitable.



L'architecte malaisien Michael Ling Tiing Soon a indiqué que le projet de développement de la ville intelligente à Ho Chi Minh-Ville visait à résoudre des questions existantes telles que le développement économique non durable, les inondations, les embouteillages, la pollution de l'environnement, tout en améliorant l’interaction entre les organes publics, les entreprises et les habitants.



Les délégués ont également abordé les opportunités et défis pour Ho Chi Minh-Ville et fait des propositions pour la gestion des transports, des eaux usées et de l'environnement. -VNA