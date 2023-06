Ile d'An Bang de l'archipel de Truong Sa. Photo: VNA



Washington (VNA) - Le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington a organisé le 29 juin, en ligne et en présentiel, le colloque international sur la Mer Orientale (13e édition).

Des experts ont discuté et analysé les évolutions en Mer Orientale l’année dernière ainsi que des prévisions pour les temps à venir.

Des experts sur la mer et le droit international des États-Unis et d'autres pays ont discuté de 4 sujets principaux sur la situation en Mer Orientale; de nouveaux points juridique et de gestion des litiges en Mer Orientale ; de la participation du réseau de l'alliance en Mer Orientale ; et du rôle des acteurs externes tels que le Quartet, l'alliance de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie (AUKUS) et l'Europe.

Présent à ce colloque, l’assistant du secrétaire d'État américain pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink a souligné que la politique américaine en Mer Orientale consistait à aider tous les pays à exercer leur souveraineté et à poursuivre leurs intérêts nationaux.

Les États-Unis estiment que chaque pays, grand ou petit, devait suivre les mêmes règles : les grands pays ne doivent pas "intimider" les petits pays, a souligné Daniel Kritenbrink. Le maintien de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation en Mer Orientale fait partie de la vision plus large de l'administration américaine pour un Indo-Pacifique libre et ouvert, a-t-il indiqué.

Par conséquent, les États-Unis continueront de travailler avec des alliés et des partenaires dans la région et dans le monde entier pour garantir que le ciel et les eaux de cette zone maritime sont administrés et utilisés conformément au droit international et sur la base du respect du domaine maritime fondé sur des règles.

La doctoresse Nguyên Thi Lan Anh, cheffe de l’Institut d’études sur la Mer Orientale de l’Académie diplomatique du Vietnam, a déclaré que la participation du Vietnam à ce colloque visait à exprimer les vues et les positions du Vietnam sur la question de la Mer Orientale, en expliquant clairement la légitimité ainsi que le fondement juridique des revendications du Vietnam en Mer Orientale.

En outre, le Vietnam veut montrer une position positive et constructive qu'il est prêt à régler pacifiquement les différends en Mer Orientale, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité dans la région. -VNA