La joueuse étrangère de Hô Chi Minh-Ville Sun Chen a remporté le titre de champion en simple dames. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après quatre jours de compétitions, le 33e tournoi élargi "Raquette d'or" s’est achevé le 7 juillet à la Maison des compétitions Nguyên Du, dans le 1erarrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

En simple dames, la joueuse étrangère de Hô Chi Minh-Ville, Sun Chen, a battu son adversaire du Guangxi (Chine) Zhao Lin au score de 4 à 1 pour remporter le titre de champion.

En simple messieurs, le joueur Wang Kaibo du Guangxi (Chine) est monté sur la plus haute marche du podium après avoir vaincu son coéquipier Liang Tianhong au score de 4 à 3.

Les joueurs et joueuses thaïlandais ont remporté les titres de champion en équipe messieurs et équipe dames, et reçu 30 millions de dôngs chacune.

Tenue du 4 au 7 juillet par la Fédération de tennis de table de Hô Chi Minh-Ville, cette compétition sportive a réuni près de 100 pongistes venus des pays et territoires que sont Guangxi (Chine), Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), la République de Corée, la Malaisie, le Japon, Singapour, la Thaïlande et, bien sûr, le Vietnam.

Organisé annuellement depuis plus de 30 ans, le tournoi international “Raquette d’or” est devenu en 2009 un événement de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF). -VNA