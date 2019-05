Les coureurs primés lors de la course cycliste par étapes "Direction Diên Biên Phu 2019". Photo: VNA



Diên Biên (VNA) - En commémoration du 65e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, la course cycliste par étapes dénommée "Direction Diên Biên Phu 2019" s’est clôturée le 6 mai sur la place de 7 mai dans la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord-Ouest).

Après quatre étapes, Yedi Misamad du groupe Loc Troi a endossé le maillot jaune; Quang Van Cuong du groupe Loc Troi, le maillot vert ; et le Philippin Ismael Grospe, le maillot rouge.

Par équipes, le premier prix est revenu à VUS (Vietnam USA Society English Centers) de Hô Chi Minh-Ville ; le deuxième au groupe Loc Troi et le troisième à Bike life Dong Nai.

La course d’une longueur de 500 km a débuté le 1er mai au lac Hoàn Kiêm (Lac de l’Épée restituée) à Hanoï et s’est terminé le 6 juin à Diên Biên Phu, en passant par Hoà Binh et Son La.

L’événement a réuni près de 70 cyclistes de dix équipes vietnamiennes et deux équipes japonaise et philippine.

Dans son discours, le vice-président du Comité populaire de la province de Dien Bien, Le Van Quy, a souligné que cette course était un événement sportif pour sélectionner des coureurs talentueux. Elle est également passée par des sites historiques.

A cette occasion, le comité d’organisation a remis un millier de cadeaux d’une valeur totale de 1,5 milliard de dôngs (65.000 dollars) aux anciens combattants à Diên Biên, aux familles bénéficiaires de politiques sociales et aux enfants défavorisés. -VNA