Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le billardiste belge Eddy Merckx a remporté la Coupe du monde de billard de carom à trois bandes 2022 qui a eu lieu du 23 au 29 mai à la Maison des compétitions sportives Nguyen Du, dans le 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

En finale, le billardiste belge, le 8e mondial, a battu son adversaire italien Marco Zanetti, le deuxième mondial, avec un score de 50-42 en 23 reprises pour monter en première marche du podium.

Eddy Merckx a reçu une prime de 16.000 euros et 80 points supplémentaires sur le classement de l’Union mondiale de billard (UMB), et Marco Zanetti, 10.000 euros et 54 points.

Les billardistes suédois Torbjorn Blomdahl et néerlandais Dick Jaspers sont tous arrivés à la troisième place.

Organisé par le Service municipal de la Culture et des Sports, en collaboration avec l’UMB et la Confédération asiatique de billard carambole (ACBC), le tournoi a réuni 149 sportifs de 20 pays et territoires. Il s’agissait de la 3e coupe du monde de l’UMB en 2022, derrière Ankara World Cup et Las Vegas World Cup.

La sélection vietnamienne composée de six joueurs n’a pas pu se qualifier en quarts de finale du tournoi. -VNA