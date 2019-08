Le comité d’organisation a remis le satisfecit à des unités ayant contribué à l’organisation de la 5e Fête de la culture, des sports et du tourisme des Cham. Photo: VNA



Phu Yen (VNA) – La 5e Fête de la culture, des sports et du tourisme des Cham s’est clôturée le 21 août dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen.

L’événement a réuni 2.000 artistes et sportifs de neuf villes et provinces du Centre méridional et du Sud que sont Binh Dinh, Phu Yen, Ninh Thuan, Binh Thuan, Tay Ninh, Binh Phuoc, An Giang, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville.

La fête comprenait des programmes artistiques, une présentation de vêtements traditionnels des Cham, des représentations d'artisanats, de la gastronomie et de jeux folkloriques…

La 6e édition sera organisée en 2022 dans la province de Ninh Thuan. -VNA