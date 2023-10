Le Vietnam compte 9 sites du patrimoine reconnus par l'UNESCO, dont cinq du patrimoine culturel, trois du patrimoine naturel et un patrimoine mixte.

Le "pho", le "bún cha", le "bún riêu, le "mi Quang" et de nombreux autres plats de nouilles du Vietnam sont les plats de nouilles les plus populaires du pays, selon le site web international spécialisé dans la gastronomie, TasteAtlas.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de publier une directive sur les critères de classification et d'affichage d'avertissement des émissions de divertissement et de sport violentes