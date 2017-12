La fête du Temple de Cua Ong. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre vient de décider de reconnaître dix sites historiques et architecturaux du pays en tant que vestiges nationaux spéciaux.

Il s'agit des vestiges historiques du temple de Cua Ong (dans la ville de Cam Pha et le district de Van Don, province de Quang Ninh), du temple de la Littérature de Mao Diên (district de Cam Giang, province de Hai Duong), du site de l'insurrection de Ba To (district de Ba To, province de Quang Ngai), du site marquant la victoire de la campagne frontalière en 1950 (district de Thach An, province de Cao Bang), de la citadelle de Dien Hai (arrondissement de Hai Chau, ville de Da Nang) ; des vestiges historiques et architecturaux artistiques de la pagode de Doi Son (district de Duy Tien, province de Ha Nam), du temple Xua - pagode de Giam - temple de Bia (district de Cam Giang, province de Hai Duong), du temple de Hoanh Son (district de Nam Dan, province de Nghe An) et du temple de Chem (arrondissement de Bac Tu Liem, ville de Hanoi); et du vestige historique et du site pittoresque du complexe de pagodes Huong Son (pagode des Parfums) (district de My Duc, ville de Hanoi).

Le gouvernement a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et aux autorités des localités concernées de gérer ces sites, conformément à la loi sur le patrimoine culturel. -VNA

​