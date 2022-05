L'équipe vietnamienne de futsal. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam jouera contre le Japon dans le Groupe D, que complètent la République de Corée et l’Arabie saoudite, a-t-on appris lors de la cérémonie de tirage au sort de la phase finale du Championnat d'Asie de futsal 2022, organisée le 26 mai par la Confédération asiatique de football (AFC).



Seize sélections ont validé leur billet pour cette phase finale qui aura lieu du 25 septembre au 20 octobre au Koweït: Koweït (pays hôte), Irak, Thaïlande, Oman, Ouzbékistan, Bahreïn, Turkménistan, Tadjikistan, Iran, Liban, Taipei chinois, Indonésie, Vietnam, Japon, République de Corée et Arabie saoudite.



La sélection vietnamienne se réunira début août prochain pour se préparer à cette phase finale.



Aux 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), l'équipe vietnamienne de futsal a décroché la médaille de bronze, derrière la Thaïlande et l’Indonésie.-VNA