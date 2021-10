Cérémonie funéraire du vénérable Thich Phô Tuê. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des moines et fidèles bouddhistes vietnamiens ont fait leurs adieux au vénérable Thich Phô Tuê, patriarche suprême du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV), membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, lors d'une cérémonie funéraire solennelle organisé dimanche matin 24 octobre à la pagode Vien Minh dans la commune de Quang Lang, district de Phu Xuyen, à Hanoï.

Lors de la cérémonie commémorative, le vénérable Thich Tri Quang, vice-président de la SBV, a souligné qu'au cours de sa vie vertueuse, le vénérable Thich Pho Tue, décédé jeudi dernier à l'âge de 105 ans, a atteint les trois grands objectifs, à savoir la position la plus élevée, la vie la plus longue et la vertu la plus brillante.

De même, il a souligné que son héritage de noble moralité, de style de vie simple et de haute éthique bouddhiste prévaut pour toujours parmi les adeptes bouddhistes du pays.

Grâce aux contributions à la communauté bouddhiste nationale, ainsi qu'au peuple vietnamien, le vénérable défunt a été honoré de diverses distinctions, dont l'Ordre de Hô Chi Minh et la Médaille de l'Indépendance de deuxième classe.

Selon la SBV, des cérémonies en hommage au vénérable Thich Phô Tuê ont lieu du 22 au 24 ce mois-ci à la pagode Vien Minh à Hanoï et au Bureau n°2 du Comité central de la SBA à Ho Chi Minh-Ville.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont envoyé des fleurs pour lui rendre hommage.

Au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat et du Front de la Patrie du Vietnam, le président Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie funéraire du vénérable Thich Pho Tue, organisée à la pagode Vien Minh dans la commune de Quang Lang, district de Phu Xuyen, à Hanoï.

Écrivant dans le livre de condoléances, Nguyen Xuan Phuc a loué le vénérable défunt comme un grand moine et un symbole de solidarité nationale.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, une délégation de l’Assemblée nationale, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chiên, et de nombreuses délégations de différents ministères, organisations et localités, se sont également allés lui rendre un dernier hommage.

Pendant ce temps, les Sanghas bouddhistes du Laos, de Chine, du Cambodge, de Thaïlande, du Myanmar et de Malaisie, ainsi que diverses organisations religieuses du monde entier ont envoyé des lettres de condoléances pour le décès du patriarche suprême du Vietnam.



A Ho Chi Minh-Ville, une délégation des autorités municipales a assisté à la cérémonie commémorative du vénérable Thich Phô Tuê.

Dans la matinée du 24 octobre, au Laos, la pagode Phat Tich à la capitale Vientiane a également organisé une cérémonie commémorative pour le vénérable Thich Phô Tuê.

Le vénérable Thich Phô Tuê est décédé le 21 octobre au matin à l'âge de 105 ans.



Le vénérable avait été honoré de l'Ordre Ho Chi Minh, de l'Ordre de l'Indépendance de deuxième classe, de l'Ordre de la Grande union nationale, d'un satisfecit du Premier ministre et de nombreuses autres récompenses en reconnaissance de son dévouement au bouddhisme et à la vie laïque. -VNA