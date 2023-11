Le ministre du Transport et des Communications Nguyen Van Thang lors de la cérémonie. Photo : VNA

Le ministre du Transport et des Communications Nguyen Van Thang, également vice-président permanent du Comité national de la sécurité routière, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes des accidents de la route au Vietnam, affirmant que les pertes causées par les accidents de la route sont irréparables.Les séquelles douloureuses laissées par les accidents de la route constituent une obsession indélébile pour les victimes et leurs proches, a-t-il déclaré, ajoutant que les dommages causés par les accidents de la route ont eu un impact négatif sur le développement socioéconomique du pays.Le ministre a exhorté les comités du Parti, les autorités, les organisations et les agences compétentes à tous les niveaux à prendre des mesures plus strictes afin d'améliorer l'efficacité de la gestion de l'État en matière de garantie de la sécurité routière dans le but ultime de protéger la vie, la santé et les biens des habitants, mais aussi de promouvoir le développement durable du pays.Il a également invité la population à respecter scrupuleusement le code de la route et à édifier un milieu de circulation plus sûr.A cette occasion, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et des représentants des ministères et secteurs ainsi que des autorités provinciales ont remis 20 casques aux élèves du lycée ethnique de Hoa Binh.Au cours des dix premiers mois, les accidents de la route ont fait 5.496 morts et 6.973 blessés au Vietnam. -VNA