Cérémonie de commémoration et d'inhumation de restes de six soldats volontaires vietnamiens tombés au champ d’honneur du Laos au cimetière des morts pour la Patrie Tong Khao. Photo: VNA



Dien Bien (VNA) - La cérémonie de commémoration et d'inhumation de restes de six soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos a eu lieu le 6 janvier au cimetière des morts pour la Patrie Tong Khao, dans la commune de Thanh Nua, district de Dien Bien, province éponyme.

Ces restes de soldats ont été découverts par l'équipe de recherche et de rassemblement des ossements des soldats volontaire vietnamiens de la Zone militaire No2 du Vietnam avec l’aide des autorités et du peuple laos.

Lors de la cérémonie, la vice-présidente permanente du Conseil populaire de la province de Dien Bien, Giang Thi Hoa, a souligné la solidarité fidèle et inébranlable entre le Vietnam et le Laos ainsi que les sacrifices des soldats volontaires vietnamiens pour la libération des deux nations. Elle a remercié le Parti, l’Etat et le peuple laos pour leurs sentiments accordés aux soldats volontaires vietnamiens pendant les années de guerre.

Elle a également apprécié des efforts de l'équipe de recherche et de rassemblement des ossements des soldats volontaire vietnamiens de la Zone militaire No2 pour rechercher et rapatrier des restes des soldats vietnamiens tombés au Laos. -VNA