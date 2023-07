Cérémonie pour célébrer le 84e anniversaire de la fondation du Bouddhisme Hoa Hao à Ho Chi Minh-Ville . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le comité représentatif du Bouddhisme Hoa Hao de Ho Chi Minh-Ville a organisé le 5 juillet une cérémonie pour célébrer le 84e anniversaire de la fondation du Bouddhisme Hoa Hao (18e jour du 5e mois lunaire).

Lors de la cérémonie, le chef adjoint du comité municipal des affaires religieuses Nguyen Van Luong a félicité des résultats obtenus par le comité représentatif du Bouddhisme Hoa Hao et les bouddhistes Hoa Hao de la ville, notamment leurs activités caritatives, leurs soins aux compatriotes et aux patients défavorisés, la remise de bourses aux élèves pauvres, la construction de ponts et de "maisons du cœur", etc. Ces activités ont grandement contribué au travail de bien-être social de la ville.

Il a exprimé sa confiance que les bouddhistes Hoa Hao de tout le pays, et ceux de Ho Chi Minh-Ville en particulier, continuent de se tenir côte à côte et à s'unir avec les autorités, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations de masse pour participer et bien réaliser les campagnes et les mouvements caritatifs, à respecter les réglementations de la loi et à contribuer à rendre le pays plus riche, plus beau et plus prospère.

Au deuxième semestre de 2022 et au premier semestre de cette année, les bouddhistes Hoa Hao de Ho Chi Minh-Ville ont activement participé aux activités caritatives sociales pour une valeur totale d'environ 50 milliards de dôngs (2,1 milliards de dollars).

Le Bouddhisme Hoa Hao a été fondé en 1939 par le Vénérable Huynh Phu So, dans le village de Hoa Hao, district de Phu Tan, province d'An Giang (delta du Mékong). Le boudhisme Hoa Hao est actuellement présent dans 17 des 63 villes et provinces du pays. –VNA