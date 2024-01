L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai (droite), et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, lors de la cérémonie. Photo: nhandan.vn

Pékin (VNA) - Une cérémonie solennelle a été organisée le 22 janvier à Pékin par l'ambassade du Vietnam en Chine pour célébrer le 74e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 - 18 janvier 2024).



L'événement a été honoré de la présence du vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, ainsi que de représentants de différents ministères, départements, secteurs, localités et entreprises, ainsi que d’experts et universitaires des deux pays.



L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a souligné l'importance historique de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et a passé en revue les réalisations significatives de la coopération bilatérale au cours des 74 dernières années.

L'ambassadeur a déclaré qu’en général, ces dernières années, le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine avait connu un développement stable, marqué par de nombreux progrès importants et intégraux.

En particulier, lors de sa dernière visite d'État au Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, sont parvenus à une perception commune importante concernant la poursuite de l'approfondissement et du renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, a-t-il rappelé, ajoutant que l'objectif était de construire une communauté Vietnam-Chine tournée vers un avenir partagé et investie d'une importance stratégique, pour le bonheur des peuples des deux pays et pour la paix et le progrès humain.



L'ambassadeur Pham Sao Mai a souligné que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam attachaient toujours de l'importance à la consolidation et au renforcement des relations d'amitié et de coopération avec le Parti, l'État et le peuple chinois, considérant le développement des relations avec la Chine comme une priorité de premier rang et un choix stratégique dans la politique étrangère du Vietnam.

Il est nécessaire que les deux parties continuent à promouvoir les échanges de tous les niveaux, mettent en œuvre pleinement et efficacement les perceptions communes entre les deux Partis et les deux pays, renforcent la confiance politique, promeuvent les échanges et la coopération dans tous les domaines, élargissent et améliorent l'efficacité de la coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme, ainsi que des échanges entre les peuples. Il est également important de contrôler et traiter de façon satisfaisante les désaccords sur la base du respect mutuel des intérêts légitimes de chacun, conformément au droit international, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région, favorisant le développement continu, stable et durable du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, apportant des intérêts pratiques aux peuples des deux pays.



Les invités ont chaleureusement félicité le Vietnam et la Chine pour leurs réalisations importantes obtenues ces derniers temps. Ils ont également apprécié la cuisine unique présentée par l'ambassade du Vietnam. -VNA