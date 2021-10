Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – La Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et la ville de Hai Phong ont solennellement organisé vendredi matin une cérémonie marquant le 60e anniversaire de l'ouverture de la piste maritime Hô Chi Minh (23 octobre).

Le général d'armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a présidé la cérémonie.

Photo: VNA

A cette occasion, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, également secrétaire de la Commission militaire centrale ; le président Nguyên Xuân Phuc ; le Premier ministre Pham Minh Chinh ; et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, ont envoyé des fleurs de félicitations.

Auparavant, dans la matinée du 22 octobre, une délégation de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense et le vice-Premier ministre Lê Van Thành, sont venus offrir de l'encens et des fleurs de commémoration dans le site historique Ben K15 - point de départ de la piste maritime Hô Chi Minh dans le district de Do Son, ville de Hai Phong (Nord).

Des délégués à la cérémonie. Photo: VNA

Pendant la Résistance du peuple vietnamien contre l’armée américaine, la piste terrestre Hô Chi Minh était assimilée à un dédale de voies se frayant un chemin à travers la jungle épaisse. Son pendant maritime, la piste Hô Chi Minh en mer, était associée aux navires de transport dits "non immatriculés" qui, partis du Nord et remplis de matériels, devaient jeter l’ancre au Sud pour livrer leur cargaison, le tout sans se faire repérer par l’ennemi.

En dépit des tempêtes violentes et du blocus de l’ennemi, les navires non immatriculés ont transporté secrètement des dizaines de milliers de tonnes d’armes, de nourriture et de médicaments pour ravitailler le front du Sud, contribuant à la grande victoire de réunification du pays au printemps 1975. -VNA