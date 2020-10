Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (3e à partir de la gauche) remet l'Ordre du Travail de deuxième classe à l'Association d'amitié Vietnam-Allemagne. Photo : http://baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) – L'Association d'amitié Vietnam-Allemagne a célébré le 16 octobre à Hanoï son 35e anniversaire et les 45 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle a reçu à cette occasion l’Ordre du Travail de deuxième classe.



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a décerné l’Ordre du Travail de deuxième classe à l'Association d'amitié Vietnam-Allemagne, en reconnaissance de ses contributions à l'amitié et à la coopération entre Vietnamiens et Allemands.



Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, également président de l'Association d'amitié Vietnam-Allemagne, a déclaré qu’au cours des 35 dernières années, l'Association avait travaillé dur pour renforcer la solidarité avec les Allemands et les amis internationaux.



L'Association d'amitié Vietnam-Allemagne mène régulièrement des activités pour présenter le Vietnam aux Allemands, renforcer la compréhension et les relations amicales entre les deux peuples, a-t-il souligné.



Guido Hildner, ambassadeur d'Allemagne au Vietnam, a rappelé que récemment, plus de 80.000 masques médicaux avaient été envoyés par l'Association d'amitié Vietnam-Allemagne au peuple allemand dans le contexte de COVID-19. Selon lui, il s’agissait d’un cadeau extrêmement précieux.



Vu le fait qu’environ 7.500 Vietnamiens font actuellement des études en Allemagne, il a déclaré espérer que la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation serait intensifiée pour devenir un point culminant des relations Vietnam-Allemagne.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a affirmé que depuis de nombreuses années, l'Allemagne était l'un des partenaires importants du Vietnam en Europe.



L'Allemagne est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe, représentant près de 20% des exportations vietnamiennes vers l'UE. Le commerce bilatéral s’est chiffré en 2019 à plus de 10,24 milliards de dollars.



L'Allemagne compte actuellement 361 projets avec un capital d'investissement enregistré total de 2,06 milliards de dollars, se classant 18e parmi les 132 pays et territoires investissant au Vietnam.



En matière d’aide publique au développement, depuis 1990, l'Allemagne a fourni plus de 2 milliards de dollars à des projets au Vietnam. Elle est l'un des partenaires importants du Vietnam dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences et technologies, de la sécurité.-VNA