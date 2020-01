La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh bat le tambour pour l' ouverture de la fête du temple des deux Sœurs Trung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 1980e anniversaire de l'insurrection des deux sœurs Trung a été célébré jeudi matin 30 janvier au temple qui leur est dédié dans le district de Me Linh, à Hanoï.



Cet événement a été honoré de la présence de la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh, du vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, du secrétaire du Comité municipal du Parti Hoang Trung Hai, de dirigeants de Hanoï et de Vinh Phuc. Il a également attiré de nombreux habitants locaux et visiteurs des quatre coins du pays.

La fête du temple des deux Sœurs Trung a été ouverte le même jour.

A cette occasion, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a souligné la signification de cette insurrection pour la liberté et l'indépendance du pays.

Elle s'est déclarée convaincue que sous la direction de l'organisation du Parti et de l'administration de la ville de Hanoï, tous les cadres, membres du Parti et les habitants valoriseraient la tradition des deux Sœurs Trung.

Connues en vietnamien sous le nom de Hai Ba Trung, littéralement "les deux dames Trung", et individuellement comme Trung Trac et Trung Nhi, les Sœurs Trung (14-43 après Jésus-Christ) sont considérées comme des héroïnes nationales.

En année 39, Thi Sach, le mari de Trung Trac était assassiné par To Dinh, commandeur chinois de la province Giao Chi lors de sa révolte contre la domination de l’Empire chinois. En l’an 40, Trung Trac et sa sœur Trung Nhi ont réussi à rallier les patriotes et reconquérir le pays. Elles se proclamèrent reines. -VNA