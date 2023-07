Les délégués à la cérémonie pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Égypte au Caire. Photo : VNA

Le Caire (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Égypte a solennellement tenu le 26 juillet (heure locale) au Caire, une cérémonie pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Égypte (1963-2023), en présence du vice-Premier ministre Tran Luu Quang, en visite de travaille en Égypte et du ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir Saleh, entre autres.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyen Huy Dung, a souligné que l'Égypte était le premier pays d'Afrique et du Moyen-Orient à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1963.



Les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Égypte sont de plus en plus consolidées et développées, a-t-il ajouté, précisant qu’à l'occasion de la visite du président égyptien Abdel Fattah El-Sissi au Vietnam en 2017 et de la visite du défunt président Tran Dai Quang en Égypte en 2018, les deux pays avaient signé une vingtaine d'accords de coopération bilatérale. Les deux parties se coordonnent activement pour les mettre en œuvre efficacement.



Les deux parties échangent activement des délégations de haut niveau, se soutiennent régulièrement lors des forums régionaux et internationaux tels que l’ONU, le Mouvement des pays non alignés, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'Union africaine (AU)..., a-t-il précisé.

L'ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyen Huy Dung. Photo : VNA



Concernant les relations économiques et commerciales, Nguyen Huy Dung a affirmé que l'Égypte était l'un des partenaires commerciaux importants et le marché potentiel du Vietnam en Afrique et au Moyen-Orient. Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint plus de 600 millions de dollars en 2022. Les deux pays visent à le porter à un milliard de dollars dans les prochaines années.



Le diplomate a souligné que le Vietnam et l'Égypte disposaient un grand potentiel pour renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier l'économie, le commerce, la logistique, la culture, l'éducation, le tourisme, les échanges entre les deux peuples.

Les deux pays ont également promu la coopération décentralisée ces dernières années. Outre l'accord de coopération signé entre la province vietnamienne de Ninh Binh (Nord) et la province égyptien de Louxor, un autre entre Hanoï et Le Caire sera signé dans un proche avenir. -VNA