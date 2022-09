Audrey Azoulay, Directrice générale de l' UNESCO , s'exprime à la célébration. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec des agences compétentes, a organisé solennellement le 6 septembre à Hanoï une célébration du 35e anniversaire de la Résolution No 24C/18.65 honorant le Président Ho Chi Minh de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

S'exprimant lors de la célébration, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a souligné qu’en 1987, l'Assemblée générale de l'UNESCO avait publié la Résolution No 24C/18.65 sur le 100e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, leader éminent de la nation vietnamienne.

''Le fait que l'UNESCO honore le Président Ho Chi Minh revêt une grande signification, est une source de grand encouragement spirituel, donne la force à toute la nation vietnamienne d'unir ses forces pour surmonter les difficultés et les défis pour parvenir aux objectifs fixés. En conséquence, après plus de 35 ans de Renouveau « Doi Moi », le Vietnam a réalisé de nombreuses grandes réalisations d'importance historique", a-t-il déclaré.

Au fil des ans, des amis internationaux ont organisé de nombreuses activités pour commémorer ; rechercher ; en savoir plus sur la vie, la carrière et honorer les nobles qualités du Président Ho Chi Minh. A travers les cinq continents, il y a des écoles, des routes, des parcs, des musées, des monuments portant le nom du Président Ho Chi Minh. Des oeuvres littéraires, la poésie, des images documentaires... sur le leader éminent vietnamien sont partagés et diffusés largement. Les activités ci-dessus ont contribué à renforcer les liens, la compréhension, la solidarité et la coopération entre le Vietnam et les pays du monde entier.

Présente à la célébration, Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO a estimé que le plus grand héritage laissé par le Président Ho Chi Minh était sa bonne vision sur l'éducation. Actuellement, la mise en valeur de ce bel héritage du Président Ho Chi Minh est la coopération efficace entre l'UNESCO et le Vietnam, notamment dans le domaine de la conservation et de la valorisation de l'identité culturelle nationale. Audrey Azoulay a affirmé que l'UNESCO serait plus active dans la coopération avec le Vietnam dans les temps à venir.

A cette occasion, le livre bilingue intitulé "L'affection des peuples du monde pour le Président Ho Chi Minh" a été publié.

Le même jour, la conférence internationale ayant pour thème: « l’Heritage du Président Ho Chi Minh pour l’humanité» s'est tenue en présentiel et en ligne avec deux sessions : "L'Héritage du Président Ho Chi Minh pour l’humanité" et "Les activités de diffusion de l’héritage du Président Ho Chi Minh". - VNA