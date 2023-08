Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant le 56e anniversaire de la création de l'ASEAN (8 août) a eu lieu mardi au Bangladesh.Cet événement a été organisé par l'ambassade du Vietnam et les ambassades d’autres pays membres du bloc régional au Bangladesh.Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, A. K. Abdul Momen, a affirmé les potentiels de coopération entre le Bangladesh et l'ASEAN dans les domaines du commerce, de l'investissement, des technologies et du développement des ressources humaines. Il a déclaré que le Bangladesh étit prêt à devenir un partenaire de dialogue sectoriel (SDP) pour approfondir les relations avec les membres de l’ ASEAN Le même jour, une cérémonie de lever du drapeau de l’ASEAN à l'occasion du 56e anniversaire de sa fondation a été organisée au Sri Lanka, par les ambassades de Malaisie, du Myanmar, d’Indonésie, de Thaïlande et du Vietnam dans ce pays.