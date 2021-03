Lancement de la campagne «Pour le sourire des femmes». Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes, en collaboration avec l'Institut pour le développement de la santé publique Anh sang (Lumière), l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) a organisé en ligne un programme de célébration de la Journée internationale des femmes (le 8 mars).

À cette occasion, la campagne «Pour le sourire des femmes» sur trois duplex à Hanoï, Thua Thien-Hue et Ho Chi Minh-Ville a été lancée.

La présidente de l'Union des femmes du Vietnam, Ha Thi Nga. Photo : VNA

La présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, Ha Thi Nga, a rappelé la naissance de la Journée internationale des femmes il y a 111 ans. Pour l’heure, cette journée devient un point de repère important pour que le monde entier honore les contributions calmes mais grandes des femmes ainsi que leurs aspiration de s'affirmer auprès de la famille et de la société.

Cette année, la Journée internationale des femmes a lieu dans le contexte des évolutions complexes de la pandémie de COVID-19 qui affecte les moyens de subsistance de milliards de personnes et perturbant la vie de millions de familles dans le monde.

Cependant, malgré la pandémie, les femmes ainsi que la majorité des Vietnamiens ont fait preuve de solidarité, de compassion, d'adaptabilité et de volonté de faire face aux difficultés pour «transformer les risques en opportunités» dans le combat contre le COVID-19. Chaque membre de l'Union des femmes vietnamiennes à tous les niveaux s'adapte également rapidement à la nouvelle normalité en augmentant l'application des technologies de l'information dans la gestion et la mise en œuvre des activités.

A propos de la campagne «Pour le sourire des femmes», elle vise à honorer les efforts résilients des femmes vietnamiennes pour surmonter toutes les difficultés et tous les défis, en particulier dans le contexte de la pandémie COVID-19 pour contribuer au développement du pays;

De même, il encourage aussi les femmes à surmonter en toute confiance les limites de leur capacité pour accéder aux technologies.

Ce programme voit l'accompagnement des scientifiques, des artistes et des acteurs sociaux qui sont capables d’encourager l'aspiration et la volonté des femmes à surmonter les difficultés, et réveiller leur esprit de créativité. - VNA