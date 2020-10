Le vice-ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung s'exprime lors d'une séance de travail avec le Comité populaire de la province de Cao Bang, le 13 octobre. Photo: VNA



Cao Bang (VNA) – Malgré l’impact de l’épidémie du COVID-19 à ses relations extérieures, la province de Cao Bang (Nord) continue de renforcer l’élargissement et la consolidation de sa coopération avec la Chine, d’édifier une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement, a déclaré Huynh Van Nam, directeur du Service provincial des affaires extérieurs.

Lors d’une séance de travail avec la délégation du ministère des Affaires étrangères conduite par le vice-ministre Le Hoai Trung, le 13 octobre, Huynh Van Nam a annoncé que la province avait intensifié sa coopération avec la Chine dans la gestion des travailleurs à travers la frontière, le tourisme agricole, l’éducation, la santé…

Pour bien mettre en œuvre des activités extérieures et la protection du patrimoine culturel de l’UNESCO, Cao Bang a proposé au gouvernement, aux ministères et aux secteurs d’autoriser à la province d’utiliser des recettes tirées aux portes frontalières pour investir dans l’infrastructure des zones économiques frontalières et de la zone touristique de la cascade de Ban Gioc.

La province de Cao Bang souhaite également bénéficier du soutien dans la promotion et la présentation de la localité, notamment le géoparc mondial Non nuoc Cao Bang, aux localités et aux régions du monde.

Le vice-ministre Le Hoai Trung, également président du Comité national de l'UNESCO du Vietnam et président du Comité national des frontière, a suggéré à la province de Cao Bang de promouvoir le mécanisme de coopération et de coordination existants entre les organes du Parti, des autorités et des deux peuples du Vietnam et de la Chine ; d’investir dans l’infrastructure ses zones économiques frontalières clés.

Cao Bang devrait coordonner étroitement avec les ministères et secteurs au niveau central dans la mise en œuvre de l’Accord de coopération de protection et d’exploitation des ressources touristiques de la cascade de Ban Gioc, et exploiter prochainement le circuit touristique entre la cascade de Ban Gioc (Vietnam) et De Tian (Chine), a-t-il affirmé.

La province devrait également renforcer l’édification et le développement du géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang selon les recommandations de l’UNESCO, a-t-il ajouté. –VNA