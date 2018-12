Le conférence annuelle de Ho Chi Minh-Ville sur la prévention et la lutte contre le cancer a attiré plus de 1.400 délégués. Photo: Internet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Plus de 164.000 nouveaux cas de cancers et 114.000 de décès liés à ces pathologies ont été recensés au Vietnam en 2018, a annoncé le docteur Pham Xuan Dung, directeur de l’Hôpital d’oncologie de Ho Chi Minh-Ville.

Dans son rapport présenté lors de la conférence annuelle de Ho Chi Minh-Ville sur la prévention et la lutte contre le cancer, le docteur Pham Xuan Dung a cité les nouveaux chiffres sur la base de données GLOBOCAN faisant état de 18,1 millions de nouveaux cas et 9,6 millions de décès liés au cancer en 2018.

Ces douze derniers mois, l’Hôpital d’oncologie de Ho Chi Minh-Ville a traité environ 30.000 nouveaux cancers, représentant 69,6% du total des cas dénombrés. Le nombre moyen de patients diagnostiqués avec un cancer dans cet hôpital augmente d'environ 10% chaque année. Les cancers du poumon, du sein chez les femmes et du rectum étaient les types de cancer les plus couramment diagnostiqués, représentant un tiers du nombre de décès des suites du cancer.

Le deuxième siège de l’Hôpital d’oncologie de Ho Chi Minh-Ville dans le 9e arrondissement, ouvrira ses portes en 2019.

Cette conférence a eu lieu les 6 et 7 décembre avec plus de 1.400 délégués participant et 115 rapports présentés. -VNA