Transformation de pangasius pour exportation à la Compagnie d’import-export de produits aquatiques de Cân Tho. Photo : VNA

Cân Tho (VNA) – Les rentrées budgétaires de Cân Tho en 2020 ont atteint 28.596 milliards de dôngs (plus de 1,2 milliard de dollars), a annoncé Huynh Quang Tuân, directeur adjoint du Trésor d'État de cette ville du delta du Mékong.

Sur ce total, les recettes intérieures se sont élevées à 11.303 milliards de dôngs, soit 102% de l’objectif assigné par le ministère des Finances et 94% de l’objectif fixé par le Conseil populaire municipal. Elles ont connu une hausse de 4,9% sur un an, a-t-il souligné.

L’année dernière, les dépenses budgétaires locales se sont élevées à 29.905 milliards de dôngs de dôngs, a-t-il précisé, ajoutant que 170 milliards de dôngs (plus de 7,3 millions de dollars) avaient été décaissés pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19 et le soutien aux personnes touchées.

En 2021, le Trésor d'État de Cân Tho s’efforcera d’assurer une gestion sûre et stricte du budget public, de renforcer le rôle et la responsabilité du Trésor de l'État dans la mise en œuvre des tâches financières et budgétaires, et d’intensifier la gestion des dépenses publiques. -VNA