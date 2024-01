Can Tho (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville de Can Tho, Tran Viet Truong, et des représentants des départements et branches concernés ont eu le 24 janvier, une séance de travail avec Toshinao Tanaka, président de la Sarl d’aliments Takesho Vietnam.

Lors de la réunion, le président du Comité populaire municipal a présenté la situation socioéconomique et les orientations de développement de la ville, dont les domaines prioritaires sont l’agriculture, l'agriculture de haute technologie, la logistique maritime…

Can Tho souhaite donc que Toshinao Tanaka appelle des entreprises japonaises à investir dans ces domaines. Les autorités municipales sont prêtes à aider les entreprises japonaises à fonctionner efficacement, a-t-il annoncé.

M. Toshinao Tanaka, de son côté, a déclaré que le delta du Mékong possédait de nombreuses ressources agricoles et un potentiel inexploité. Par conséquent, grâce à la nouvelle technologie et à la nouvelle approche de l’entreprise Takesho Vietnam, elle améliorera la valeur des produits agricoles dans le delta du Mékong, a-t-il ajouté.

Il a également déclaré qu'il discuterait avec le gouverneur de la préfecture japonaise de Nigita pour organiser des visites avec des entreprises japonaises en 2024 afin de s'informer sur les projets de coopération avec la ville de Can Tho.



La Salrl Takesho Vietnam possède une usine construite dans la zone industrielle Tra Noc 2, dans la ville de Can Tho, avec un investissement total de 8 millions de dollars. Cette usine a été entrée en service à la mi-2023. L'usine dispose de deux lignes de production d’une capacité mensuel de 130 tonnes. -VNA