Can Tho (VNA) – Dans la matinée du 28 décembre, le Comité populaire du district de Phong Dien, ville de Can Tho (Sud), a organisé une cérémonie pour annoncer que ses communes de Truong Long et My Khanh répondent désormais aux normes exemplaires de la Nouvelle Ruralité.



Ce sont les deux premières communes du district de Phong Dien et la quatrième commune de la ville de Can Tho à obtenir la reconnaissance pour la réponse aux normes exemplaires de la Nouvelle Ruralité.



My Khanh est connue comme une localité qui développe fortement l'écotourisme avec de nombreux vergers fruitiers au service du tourisme.



Quant à la commune de Truong Long, selon le président du Comité populaire local, Nguyen Thanh Truyen, la commune s’efforce de développer l'économie rurale, avec quatre coopératives agricoles qui exportent des produits vers l’Europe, les Etats-Unis et la Chine.-VNA