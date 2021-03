Le vice-président du Comité populaire de Can Tho Nguyen Van Hong (droite) et le représentant en chef de l'Agence de coopération internationale du Japon (JICA) au Vietnam, Shimizu Akira. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Can Tho Nguyen Van Hong s'est entretenu le 29 mars avec le représentant en chef de l'Agence de coopération internationale du Japon (JICA) au Vietnam, Shimizu Akira, pour discuter des mesures visant à stimuler la coopération et les investissements des entreprises japonaises dans la ville en particulier et dans le delta du Mékong en général.

Nguyen Van Hong a souhaité recevoir le soutien de la JICA pour Can Tho dans les domaines importants dont la ville du delta du Mékong a besoin.

La ville espère que la JICA réalisera l'achat d'équipements médicaux pour l'hôpital cardiaque de Can Tho avec 200 lits de patients via l'Aide publique pour le développement.

En ce qui concerne la promotion des investissements, la ville appelle à des projets d’aide non gouvernementale dans les domaines de la protection de l’environnement et des soins de santé.

Le représentant en chef de la JICA au Vietnam, Shimizu Akira, a déclaré que la JICA souhaitait promouvoir davantage la coopération disponible et diversifier les domaines de coopération avec la ville, en particulier dans le contexte où de nombreuses entreprises japonaises souhaitent investir au Vietnam.

Can Tho est fort dans certains domaines tels que la production agricole de haute technologie et l'aquaculture, a-t-il déclaré, ajoutant que la JICA fournirait un soutien éventuel dans les domaines dont elle est responsable.

Dans les temps à venir, la JICA pilotera un projet à petite échelle sur la classification des déchets, et elle souhaite recevoir le soutien et la coopération du service municipal des Ressources naturelles et de l'Environnement pour mener à bien le projet. L’enquête du projet sera menée dans deux semaines à partir du 12 avril. -VNA