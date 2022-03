Cân Tho (VNA) – L’antenne de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) à Cân Tho (Sud), la Fondation allemande Friedrich Naumann (FNF) et l’Université de Cân Tho ont signé jeudi 10 mars un protocole d’accord sur la coopération dans de nombreux domaines, dont la diplomatie populaire et les affaires.

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord, le 10 mars à Cân Tho. Photo : VNA

Selon le texte qui sera mis en œuvre de 2022 à 2024, les parties travailleront ensemble dans des programmes et des projets sur la diplomatie populaire en combinaison avec l’éducation, la mise en œuvre d’un projet visant à promouvoir le développement urbain durable et la protection de l’environnement, et l’organisation de conférences pour discuter de questions liées à l’environnement, aux changements climatiques et à l’économie internationale.

Les parties mèneront également des recherches et échangeront des résultats de recherche sur le renforcement des capacités des entreprises dans le delta du Mékong.

S’adressant à la cérémonie de signature, le président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de la ville de Cân Tho, Nguyên Trung Nhân, a souligné que le protocole d’accord ouvrira de nouvelles opportunités à la ville pour renforcer la diplomatie populaire et élargir le partenariat dans les domaines de la science, de la technologie et des affaires.

Le responsable a déclaré que les activités mises en œuvre dans le cadre du protocole d’accord aideront la ville de Cân Tho à s’adapter et à atténuer les impacts des changements climatiques, et aideront les entreprises locales à rechercher davantage de partenaires.

De son côté, la présidente de l’antenne de la VUFO à Cân Tho, Lê Thi Thanh Giang a déclaré que ce partenariat contribuera à renforcer l’amitié entre les habitants de Cân Tho et l’Allemagne, tout en favorisant les liens entre les communautés d’affaires des deux côtés.

Elle a espéré que le protocole d’accord aidera à encourager davantage d’organisations non gouvernementales allemandes à mener des projets de protection sociale dans la ville, aidant la localité à accélérer la réduction de la pauvreté et à promouvoir le développement urbain durable.

Le professeur-Docteur Andreas Stoffers, directeur national de la FNF au Vietnam, a déclaré que le protocole d’accord aidera à relier les parties pour un développement durable plus fort de Cân Tho et de la région du delta du Mékong dans son ensemble. Il a exprimé sa conviction que le partenariat contribuera à accélérer la reprise économique post-Covid-19 du Vietnam.



Fondée en 1958, la FNF a des bureaux de représentation dans 60 pays et territoires. Son bureau au Vietnam a été ouvert en 2021, dans le but de soutenir la croissance de l’économie de marché du Vietnam. - VNA