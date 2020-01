e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Russie, le 10 janvier à

La cérémonie marquant le 70anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Russie, le 10 janvier à Can Tho . Photo: VNA

Can Tho (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Can Tho a organisé le 10 janvier une cérémonie en l’honneur du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Russie (30 janvier 1950).

Truong Quang Hoai Nam, vice-président du Comité populaire municipal, a passé en revue l’histoire des relations bilatérales, soulignant des liens de plus en plus profonds entre les deux pays en matière politique, économique, de sciences et de défense.

Il a suggéré au consulat général de Russie à Ho Chi Minh-Ville de favoriser les activités d’échange culturel et de promotion du commerce, ainsi que d’encourager plus d’entreprises russes à venir investir à Can Tho.

De son côté, le consul général de Russie à Ho Chi Minh-Ville, Popov Aleksey Vladimirovich, a déclaré que les entreprises russes reconnaissaient l'énorme potentiel du marché vietnamien, notamment celui de Can Tho.

Le consulat général de Russie à Ho Chi Minh-Ville est prêt à soutenir les initiatives visant à intensifier la coopération vietnamo-russe, a-t-il ajouté.

Le diplomate a souligné l’importance de l’accord de coopération entre Can Tho et la Mordovie dans l’économie qui devrait être signé en 2020, le considérant comme une base pour promouvoir la coopération entre le delta du Mékong et la région russe de la Volga. -VNA