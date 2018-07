Repas des enfants dans une école maternelle de Can Tho. Photo: VNA



Can Tho (VNA) – Le Comité populaire provincial de la ville de Can Tho (delta du Mékong) a travaillé le 17 juillet avec l’Alliance internationale "Save the Children" sur les programmes de coopération dans la protection et le soin des enfants, notamment ceux vivant dans une situation difficile et ceux issus d’ethnies minoritaires.

Mme Dragana Strinic, directrice nationale de "Save the Children" au Vietnam, a vivement apprécié les efforts des organes compétents, des familles et de la communauté visant à aider les enfants locaux à vivre dans un environnement sain, sécuritaire, amical et approprié à eux.

Elle a souhaité que la ville, en compagnie avec son organisation, mette œuvre des activités d’amélioration de la vie matérielle et spirituelle des enfants, crée de meilleures conditions à tous les enfants, notamment des pauvres et ceux qui vivent dans une situation difficile.

Selon le plan, pour la période 2018-2020, "Save the Children" en coordination avec des secteurs et organes compétents de Can Tho, lance des campagnes de communication sur la protection des enfants selon de divers thèmes en vue d’améliorer la prise de conscience de la communauté en la matière. Il faut citer, par exemple, "Conjuguer des efforts communs pour les enfants pauvres", "Les enfants d’aujourd’hui, le monde de demain", "Les enfants et la sécurité routière"…

En outre, "Save the Children" et les organes compétents locaux coopèrent dans l'organisation des cours de formation et colloques sur la protection et les soins des enfants ; l'amélioration des capacités de lecture et d’écriture des enfants pauvres, de ceux vivant dans une situation particulière et de ceux issus d’ethnies minoritaires.

"Save the Children" appelle également les dirigeants locaux, organes, organisations et individus compétents à intervenir et à régler des actes de violence contre les enfants, à protéger ceux qui sont des victimes des affaires de violences durant le processus judiciaire…

Saluant les propositions de Mme Dragana Strinic, Truong Quang Hoai Nam, vice-président du Comité populaire municipal, a affirmé que les autorités municipales feront leur mieux pour favoriser cette coopération bilatérale.

En tant que centre du delta du Mékong, Can Tho fixe l’objectif de multiplier les résultats obtenus dans le cadre de la coopération avec "Save the Children" pour toute la région, contribuant à stimuler le travail de protection et de sauvetage des enfants du delta du Mékong. –VNA