Un numéro artistique lors du Camps d'été des étudiants vietnamiens en Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le Camp d'été des étudiants vietnamiens en Russie (SMC 2023), sur le thème "Train du temps 2023", s'est tenu les 2 et 3 septembre à la station balnéaire d'Ivolga, dans l'oblast de Kalouga, offrant à plus de 300 étudiants de 42 universités dans 12 villes russes l'opportunité de renforcer la solidarité et les échanges.



L’événement a eu lieu à nouveau après quatre ans d’interruption en raison de la pandémie de COVID-19.



S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire de l'antenne de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh en Russie, Nguyen Viet Linh, a déclaré que sur le thème "le Train du temps 2023", le camp devait aider les participants à avoir une vision juste sur l'objectif de développement pour s'efforcer de s'adapter à la tendance de la 4e révolution industrielle.



Le ministre conseiller de l'ambassade du Vietnam en Russie, Lê Quang Anh, a exprimé son espoir que les étudiants vietnamiens deviendront de plus en plus matures, contribuant à la construction de la Patrie et au renforcement de l'amitié entre le Vietnam et la Russie.



Lors du camp, les étudiants ont participé à un défilé de mode, à un spectacle musical et à une pièce de théâtre qui ont montré leur amour et leur fierté pour la patrie et leurs aspirations de jeunesse dans la nouvelle ère. -VNA