Hanoi (VNA) - "15 ans – Tendre la main'' tel est le thème du Camp d’été du Vietnam 2018, un événement annuel réservé aux jeunes de la diaspora, qui se tient du 10 au 15 juillet dans 11 localités du Nord, du Centre et du Sud, a annoncé le Comité d'Etat des Vietnamiens de l'étranger du ministère des Affaires étrangères.

Le camp d’été du Vietnam permet aux jeunes vietnamiens de l’étranger de mieux comprendre la culture, l’histoire et le patriotisme du peuple vietnamien. L’occasion pour eux également de pratiquer la langue vietnamienne, d’étudier les politiques intérieures et extérieures, ainsi que les politiques de développement socio-économique du Parti et de l’Etat vietnamiens.

Le camp d'été du Vietnam 2018 réunit plus de 120 jeunes et étudiants vietnamiens, âgés de 16 à 24 ans, résidant dans 29 pays et territoires, que sont l’Algérie, le Royaume-Uni, l’Inde, la Pologne, la Belgique, la Bulgarie, le Kazakhstan, le Cambodge, le Canada, le Qatar, l’Allemagne, la Hongrie, l’Indonésie, le Laos, la Lituanie, la Malaisie, les Etats-Unis, la Russie, le Japon, la Finlande, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, l’Espagne, la Thaïlande, la Chine, l’Ukraine et l’Italie.



Durant ce séjour, ils iront visiter le Temple des rois fondateurs Hung, le site des vestiges du Président Ho Chi Minh, le site mémorial de Kim Lien, le vestige historique du carrefour de Dong Loc, le cimetière de Truong Son, les tunnels de Vinh Moc..., ainsi que des sites de Hanoi, Ninh Binh, Quang Binh, l’ancienne cité impériale de Hue, Hoi An, Kon Tum, Dak Lak…



Ils vont également participer à des activités philanthropiques à Nghe An et Quang Nam, puis à un échange avec des jeunes locaux.



Lancé pour la première fois en 2004, le camp d’été du Vietnam a vu la participation d’environ 2.000 jeunes vietnamiens de plus de 30 pays et territoires. Les premières générations participantes ont obtenu des succès dans les domaines des affaires, de l’éducation, de la recherche. Ils ont travaillé dans des grands groupes du monde, ou sont revenus au pays de leurs ancêtres pour contribuer activement à son édification. -VNA